Литва закроет два пункты пропуска на границе с Беларусью

Правительство Литвы одобрило закрытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью в среду, 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"21 февраля правительство одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью - "Райгардас" и "Лаворишкес". Они будут закрыты с 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что через эти пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт.

С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в "Медининкай" и "Шальчининкай".

Правительство Литвы также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена".

Позиция Литвы по поводу санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.

Помимо этого власти Литвы продлили действие национальных санкций против РФ и Беларуси еще на год.

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