RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва призвала Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию Украины

Фото: Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва призывает Эстонию присоединиться к украинской коалиции по разминированию и сделать свой вклад финансовыми взносами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Отмечается, что он встретился с послом Эстонии в Литве Каймо Кууском и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и усилия обеих стран по поддержке Украины.

"Украина - это наше долгосрочное обязательство. Мы призываем Эстонию присоединиться к украинской коалиции по разминированию - сделать свой вклад финансовыми взносами или закупкой необходимого оборудования", - сказал Анушаускас.

Министр добавил, что важнейшим приоритетом является оборудование для разминирования, а затем обучение.

Кто еще может присоединиться к коалиции

Минобороны Литвы сообщает, что детальная концепция украинской коалиции по разминированию будет представлена в декабре этого года. 

К коалиции намерены присоединиться датчане, словенцы, испанцы, бельгийцы, французы, итальянцы, португальцы, молдаване, словаки и шведы. 

Также среди рассматриваемых стран есть Польша, Исландия, Япония, Южная Корея. Во время встречи также было подчеркнуто, что Литва присоединилась к ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом, целью которой является усиление кибервозможностей Украины.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что компании могут получить полную или частичную компенсацию расходов при заказе услуги разминирования через Prozorro.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваЭстонияВойна в Украине