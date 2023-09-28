Литва призвала Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию Украины

Отмечается, что он встретился с послом Эстонии в Литве Каймо Кууском и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и усилия обеих стран по поддержке Украины.

"Украина - это наше долгосрочное обязательство. Мы призываем Эстонию присоединиться к украинской коалиции по разминированию - сделать свой вклад финансовыми взносами или закупкой необходимого оборудования", - сказал Анушаускас.

Министр добавил, что важнейшим приоритетом является оборудование для разминирования, а затем обучение.

Кто еще может присоединиться к коалиции

Минобороны Литвы сообщает, что детальная концепция украинской коалиции по разминированию будет представлена в декабре этого года.

К коалиции намерены присоединиться датчане, словенцы, испанцы, бельгийцы, французы, итальянцы, португальцы, молдаване, словаки и шведы.

Также среди рассматриваемых стран есть Польша, Исландия, Япония, Южная Корея. Во время встречи также было подчеркнуто, что Литва присоединилась к ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом, целью которой является усиление кибервозможностей Украины.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что компании могут получить полную или частичную компенсацию расходов при заказе услуги разминирования через Prozorro.