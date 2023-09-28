UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва закликала Естонію приєднатися до коаліції з розмінування України

Фото: Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва закликає Естонію приєднатися до української коаліції з розмінування і зробити свій внесок фінансовими внесками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Зазначається, що він зустрівся з послом Естонії в Литві Каймо Кууском і обговорив питання двостороннього співробітництва та зусилля обох країн щодо підтримки України.

"Україна - це наше довгострокове зобов'язання. Ми закликаємо Естонію приєднатися до української коаліції з розмінування - зробити свій внесок фінансовими внесками або закупівлею необхідного обладнання", - сказав Анушаускас.

Міністр додав, що найважливішим пріоритетом є обладнання для розмінування, а потім навчання.

Хто ще може приєднатися до коаліції

Міноборони Литви повідомляє, що детальну концепцію української коаліції з розмінування буде представлено в грудні цього року. 

До коаліції мають намір приєднатися данці, словенці, іспанці, бельгійці, французи, італійці, португальці, молдавани, словаки та шведи. 

Також серед розглянутих країн є Польща, Ісландія, Японія, Південна Корея. Під час зустрічі також було підкреслено, що Литва приєдналася до ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом, метою якої є посилення кіберможливостей України.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що компанії можуть отримати повну або часткову компенсацію витрат у разі замовлення послуги розмінування через Prozorro.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЕстоніяВійна в Україні