Литва запрещает въезд всех зарегистрированных в Беларуси легковых автомобилей

Санкции Литвы против Беларуси

Литва начала вводить свои ограничения против Минска еще после событий 2020 года, когда не признала результаты "выборов" президента Беларуси. Также это было связано с насильственными действиями белорусских силовиков во время протестов и репрессиями минского режима.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое также происходило и из территории Беларуси, Литва начала вводить более строгие санкции против белорусского режима. Литва с первых дней российского вторжения поддерживает Украину и вводит против Москвы и Минска все необходимые международные санкции.

Однако недавно в Литве заявили об увеличении попыток обхода санкций против Беларуси и России. Также известно, что Литва почти полностью остановила импорт зерна из РФ и РБ.

Ранее мы сообщали, что белорусское правительство решило перебросить военную технику на границу с Литвой. Это связано с тем, что белорусский диктатор Александр Лукашенко постоянно пытается обвинить Литву и другие соседние европейские страны в подготовке якобы "вторжения" на территорию Беларуси.



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