ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Литва требует новых санкций против Беларуси: Минск "сам дает поводы"

Вильнюс, Понедельник 27 октября 2025 21:02
UA EN RU
Литва требует новых санкций против Беларуси: Минск "сам дает поводы" Фото: Кястутис Будрис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо усилить санкции против Беларуси и синхронизировать их с антироссийскими. Белорусские власти дают для этого поводы.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Необходимо расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридные действия как одну из причин. Нужно синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные ограничения, по которым мы пока не согласованы, например авиация", - отметил чиновник.

Глава МИД обратил внимание, что Евросоюзу также необходимо серьезно рассмотреть введение пошлин на белорусские товары.

Будрис добавил, что Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом и ожидает не только политической поддержки, "но и конкретных мер против белорусского режима", чтобы ясно показать, что нарушение воздушного пространство Литвы с территории Беларуси недопустимо.

"Беларусь сама нам это упрощает. Они предоставляют дополнительные поводы, почему это необходимо и что нужно делать. Наш аргумент - если мы не остановим их здесь, они сделают это в другом месте", - обратил внимание министр.

Воздушные шары над Литвой

Напомним, на днях в воздушное пространство Литвы вторглись контрабандные воздушные шары, внутри которых находились контрабандные сигареты.

По данным литовских властей, за последние дни зафиксированы десятки таких инцидентов. Из-за них временно приостанавливались авиарейсы, а военным было приказано сбивать неопознанные объекты.

Хотя, согласно официальной версии, шары отправлялись контрабандистами, в Вильнюсе уверены, что эти действия являются частью спланированной гибридной операции, направленной на дестабилизацию страны и давления на границу ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Беларусь Литва
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию