Литва требует новых санкций против Беларуси: Минск "сам дает поводы"

Евросоюзу необходимо усилить санкции против Беларуси и синхронизировать их с антироссийскими. Белорусские власти дают для этого поводы.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Необходимо расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридные действия как одну из причин. Нужно синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные ограничения, по которым мы пока не согласованы, например авиация", - отметил чиновник.

Глава МИД обратил внимание, что Евросоюзу также необходимо серьезно рассмотреть введение пошлин на белорусские товары.

Будрис добавил, что Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом и ожидает не только политической поддержки, "но и конкретных мер против белорусского режима", чтобы ясно показать, что нарушение воздушного пространство Литвы с территории Беларуси недопустимо.

"Беларусь сама нам это упрощает. Они предоставляют дополнительные поводы, почему это необходимо и что нужно делать. Наш аргумент - если мы не остановим их здесь, они сделают это в другом месте", - обратил внимание министр.