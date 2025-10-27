Литва требует новых санкций против Беларуси: Минск "сам дает поводы"
Евросоюзу необходимо усилить санкции против Беларуси и синхронизировать их с антироссийскими. Белорусские власти дают для этого поводы.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
"Необходимо расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридные действия как одну из причин. Нужно синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные ограничения, по которым мы пока не согласованы, например авиация", - отметил чиновник.
Глава МИД обратил внимание, что Евросоюзу также необходимо серьезно рассмотреть введение пошлин на белорусские товары.
Будрис добавил, что Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом и ожидает не только политической поддержки, "но и конкретных мер против белорусского режима", чтобы ясно показать, что нарушение воздушного пространство Литвы с территории Беларуси недопустимо.
"Беларусь сама нам это упрощает. Они предоставляют дополнительные поводы, почему это необходимо и что нужно делать. Наш аргумент - если мы не остановим их здесь, они сделают это в другом месте", - обратил внимание министр.
Воздушные шары над Литвой
Напомним, на днях в воздушное пространство Литвы вторглись контрабандные воздушные шары, внутри которых находились контрабандные сигареты.
По данным литовских властей, за последние дни зафиксированы десятки таких инцидентов. Из-за них временно приостанавливались авиарейсы, а военным было приказано сбивать неопознанные объекты.
Хотя, согласно официальной версии, шары отправлялись контрабандистами, в Вильнюсе уверены, что эти действия являются частью спланированной гибридной операции, направленной на дестабилизацию страны и давления на границу ЕС.