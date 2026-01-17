ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Литва выделит Украине дополнительную энергетическую помощь

Украина, Литва, Суббота 17 января 2026 17:48
UA EN RU
Литва выделит Украине дополнительную энергетическую помощь Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Литва готовит новое правительственное решение для предоставления Украине помощи в сфере энергетики. Поступит оборудование для решения проблем в регионах, где самая критическая ситуация со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль сообщил, что провел разговор с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. За время полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине большой объем помощи - в частности комплекты оборудования ТЭЦ и АЭС.

"Кроме того, получили от наших литовских друзей уже более 2 тысяч солнечных панелей, различное оборудование и технику. Литва внесла 5,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - добавил министр.

Шмыгаль также рассказал, что проинформировал Вайчюнаса о ситуации, которая сложилась в украинской энергетике. Сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от терактов России.

"Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи. В частности, оборудования для генерации электроэнергии для решения проблем в Киеве и наиболее критических регионах", - заверил Шмыгаль.

Тем временем российский террористический режим рассматривает варианты удара по подстанциям атомных электростанций, чтобы заставить Украину подписать капитуляционные требования по окончанию войны. В планах Кремля - тотально оставить украинцев без света и тепла, сообщили в ГУР МО.

Также президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.

До этого вечером 14 января Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины планируется принять решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Украина Литва Денис Шмыгаль
