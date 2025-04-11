Литва виділить 20 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

Литва планує виділити додаткові 20 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Адже влітку на фронті "може бути дуже важко".

Про це заявила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Влітку може бути дуже важко (на фронті в Україні - ред.), тому підтримку потрібно надавати не пізніше, а раніше. Литва має намір виділити додаткові 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, оскільки це одне з того, що зараз найбільше потрібно Україні", - зазначила Шакалієне.

Видання нагадало, що у червні минулого року Рада захисту країни вирішила виділити на військову допомогу Україні не менше 0,25% ВВП на рік.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 800 млн євро. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви Україні перевищив 1,5 млрд євро.