RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Литва выделила на закупку в Украине оружия для ВСУ 20 миллионов евро

Фото: Довиле Шакалиене, глава Минобороны Литвы (lrytas.lt)
Автор: Владимир Костырин

Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, и собирается приобрести вооружение для ВСУ на минимум 20 миллионов евро. Официальный Вильнюс тут будет действовать по принципу "закупать у Украины для Украины".

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство обороны Литвы.

В литовском оборонном ведомстве отметили, что стратегическая договоренность, достигнутая во время встречи в Киеве глав государств Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, по развитию украинской оборонной промышленности в Литве "движется вперед".

Между странами сейчас были достигнуты предварительные договоренности о "производстве систем стратегического оружия в Литве в сотрудничестве с Украиной".

Это было согласовано на встрече министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегической промышленности Украины Германа Сметанина.

В Минобороны Литвы отметили, что украинская оборонная промышленность имеет "невероятный потенциал", чтобы стать игроком мирового уровня благодаря высокому уровню опыта, в частности боевого, мотивации и компетентности инженеров, а также "ориентированному на будущее мышлению ключевых лиц, принимающих решения в отрасли".

"Литва продолжит инвестировать в украинскую ОПК, закупая в Украине для Украины. На это уже выделено 20 млн. евро, сума будет продолжать расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству - развитию совместного литовско-украинского производства оружия как в Литве, так и в Украине", - заявила Шакалиене.

Также литовское ведомство "из соображений безопасности" не раскрыло конкретные типы оружия, на которые распространяется соглашение.

В Минобороны страны добавили, что в ближайшее время в Литве состоятся совместные встречи представителей обоих государств, на которых будут обсуждаться детали выполнения соглашения.

Напомним, в середине января министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 миллионов евро.

Также мы писали о том, что в феврале президент Литвы Науседа призвал предоставить Украине современное вооружение и дальнобойную ударную способность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваОПКПомощь Украине