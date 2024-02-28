Литва выделила более 300 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины

Кабинет министров Литвы консенсусом согласился выделить дополнительно 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины. Эти средства будут переданы украинцам, проживающим в Литве, через Министерства социального обеспечения, труда и здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV3.

304 тысяч евро будут выделены на расходы, которые должны быть понесены в феврале 2024 года. Из них 160 тысяч евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода, 130 тысяч евро - на единовременные пособия на обустройство в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования.

Еще 14 тысяч евро выделено на институциональный социальный уход, предоставляемый в соответствии с порядком выделения социальных услуг иностранцам, установленным министром социальной защиты и труда.

В то же время 21 861 евро будет выделено на возмещение расходов на проживание лиц из Украины, понесенных Вильнюсской университетской больницей в октябре-декабре 2023 года.

В начале этого года правительство Литвы также приняло решение о выделении 4 млн евро на покрытие расходов украинцев, обучающихся в Литве. Из выделенных средств 3,6 миллиона евро будут направлены украинским студентам, обучающимся по программам бакалавриата и очной формы обучения.

Оставшиеся 352,6 тысячи евро будут выделены украинским магистрантам. Средства предназначены для частичного возмещения платы за обучение и выплаты стипендий.

Военная помощь Литвы

На днях в Литве собрали более 8 млн евро на закупку военного оборудования для украинских защитников. Благотворительная кампания по сбору средств продолжалась четыре недели.

В октябре прошлого года Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны.

В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа. Комплексы оперативно заступили на боевое дежурство.

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