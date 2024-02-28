Литва виділила понад 300 тисяч євро на підтримку біженців із України

Кабінет міністрів Литви консенсусом погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України. Ці кошти будуть передані українцям, які проживають у Литві, через Міністерства соціального забезпечення, праці та охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV3.

304 тисячі євро буде виділено на витрати, які мають бути понесені в лютому 2024 року. З них 160 тисяч євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду, 130 тисяч євро - на одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти.

Ще 14 тисяч євро виділено на інституційний соціальний догляд, що надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці.

Водночас 21 861 євро буде виділено на відшкодування витрат на проживання осіб з України, понесених Вільнюською університетською лікарнею в жовтні-грудні 2023 року.

На початку цього року уряд Литви також ухвалив рішення про виділення 4 млн євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві. Із виділених коштів 3,6 мільйона євро буде спрямовано українським студентам, які навчаються за програмами бакалаврату та очної форми навчання.

Решту 352,6 тисячі євро буде виділено українським магістрантам. Кошти призначені для часткового відшкодування плати за навчання та виплати стипендій.

Військова допомога Литви

Днями у Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників. Благодійна кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні.

Торік у жовтні Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу. Комплекси оперативно заступили на бойове чергування.

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