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Литва выделила финансовую помощь на восстановление школ и детских садов Украины

Архивное фото: Литва выделила финансовую помощь на восстановление школ и детских садов Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва выделила 5 миллионов евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Она встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко и председателем Национального банка Украины Андреем Пишным.

Во время визита, во время которого большое внимание было уделено реконструкции Украины и инвестициям Литвы в эту страну, министр сообщила, что Литва выделяет 5 миллионов евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

По мнению Скайсте, поскольку поддержка Украины со стороны США застопорилась, Европейский союз не может медлить и должен со своей стороны обеспечить военную и финансовую поддержку страны, которая борется с жестокостью России.

Во время визита министр также посетила детский сад в Ирпене Киевской области, который был восстановлен за литовские средства и оборудован хранилищами, отвечающими требованиям безопасности.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

В конце февраля стало известно, что в Литве собрали более 8 млн. евро на закупку военного оборудования для украинских защитников.

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