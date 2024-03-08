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Литва виділила фінансову допомогу на відновлення шкіл і дитячих садків України

Архівне фото: Литва виділила фінансову допомогу на відновлення шкіл і дитячих садків України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні.

Про це заявила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Вона зустрілася в Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком і головою Національного банку України Андрієм Пішним.

Під час візиту, під час якого велика увага була приділена реконструкції України та інвестиціям Литви в цю країну, міністр повідомила, що Литва виділяє 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні.

На думку Скайсте, оскільки підтримка України з боку США застопорилася, Європейський союз не може зволікати і повинен зі свого боку забезпечити військову і фінансову підтримку країни, яка бореться з жорстокістю Росії.

Під час візиту міністр також відвідала дитячий садок в Ірпені Київської області, який було відновлено за литовські кошти та обладнано сховищами, що відповідають вимогам безпеки. 

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Наприкінці лютого стало відомо, що у Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників.

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