Литва вимагає невизнання паспортів РФ жителів Донбасу в ЄС

Міністерство закордонних справ Литви заявляє, що буде домагатися того, щоб російські паспорти, видані в спрощеному порядку жителям Східної України, не визнавалися в масштабі Євросоюзу. Про це повідомляє видання Delfi.

МЗС країни заявляє, що прийме односторонні заходи у разі, якщо цього досягнути не вдасться.

"На даний момент ми активно працюємо над координованим відповіддю на рівні ЄС на триваючі і порушення суверенітету територіальної цілісності України, включаючи незаконно видані Російською Федерацією документи жителям України на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей України", - відзначили в міністерстві.

Зазначено, що зараз в Брюсселі ведуться дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику Євросоюзу щодо невизнання таких паспортів.

"Ми дотримуємося позиції про те, що коли Єврокомісія затвердить відповідні віхи, всі члени ЄС на основі загального підходу не визнають ці паспорти. Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть введені односторонні заходи", - повідомили в литовському міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорта РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Відзначимо, Євросоюз планує ввести нові санкції проти Росії за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.