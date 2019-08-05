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Естонія не визнає видані жителям Донбасу російські паспорти

Новини » Політика    05.08.2019 - 14:00
Естонія не визнає видані жителям Донбасу російські паспорти
Фото: Урмас Рейнсалу (postimees ee 2)

Надання жителям Східної України російського громадянства в спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України

Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька і Луганська паспорти Російської Федерації. Про це йдеться на сайті міністерства.

За словами міністра Урмаса Рейнсалу, це рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указ про надання мешканцям Донецької та Луганської областей російського громадянства в спрощеному порядку.

"Надання жителям Східної України російського громадянства в спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію у сфері безпеки на Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення в Естонії висловлює наше принципове засудження подібних прагнень Росії", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Додамо, що ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

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