Литва и соседние страны проведут учения по закрытию границы с Беларусью

Отмечается, что Литва вместе с соседними странами региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность совместных алгоритмов по закрытию границы с Беларусью.

"Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попробовать посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать", - сказала Билотайте.

Она отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам.

Страны Европы ужесточают безопасность на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Они начнут действовать с 16 октября до конца текущего года.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс говорил, что в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью и Россией.