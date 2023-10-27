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Литва и соседние страны проведут учения по закрытию границы с Беларусью

Фото: Агне Билотайте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва и соседние страны планируют провести учения по закрытию границы с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что Литва вместе с соседними странами региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность совместных алгоритмов по закрытию границы с Беларусью.

"Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попробовать посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать", - сказала Билотайте.

Она отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам.

Страны Европы ужесточают безопасность на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Они начнут действовать с 16 октября до конца текущего года.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс говорил, что в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью и Россией.

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