Литва и Польша могут создать центр логистики для боеприпасов HIMARS

"Мы говорили о возможном сотрудничестве в области оборонной промышленности. Мы знаем, что наш южный сосед, Польша, безусловно, является примером того, как нужно реагировать на геополитические риски вокруг нас. И ваш пример финансирования обороны из 4% валового внутреннего продукта, безусловно, вдохновляет всех нас", - заявил он.

По словам Науседы, в Литве сейчас обсуждается вопрос об увеличении финансирования национальной обороны.

"Мы говорили, в частности, о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены приобрести еще больше в будущем. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. И мое предложение было именно в этом направлении - создание регионального логистического центра", - сказал президент.

Помимо этого Литва и Польша обсуждают совместные закупки ракет.

"Мы могли бы принять участие в совместных закупках (ракет, - ред.). Это был бы очень конкретный пример того, как наши прочные связи в области военного сотрудничества можно вывести на новые рубежи", - сказал Науседа.