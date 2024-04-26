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Литва и Польша могут создать центр логистики для боеприпасов HIMARS

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше более тесно сотрудничать по вопросу расширения оборонного потенциала, создав региональный центр логистики для боеприпасов HIMARS и совместно участвуя в оборонных закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LNK.

"Мы говорили о возможном сотрудничестве в области оборонной промышленности. Мы знаем, что наш южный сосед, Польша, безусловно, является примером того, как нужно реагировать на геополитические риски вокруг нас. И ваш пример финансирования обороны из 4% валового внутреннего продукта, безусловно, вдохновляет всех нас", - заявил он. 

По словам Науседы, в Литве сейчас обсуждается вопрос об увеличении финансирования национальной обороны. 

"Мы говорили, в частности, о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены приобрести еще больше в будущем. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. И мое предложение было именно в этом направлении - создание регионального логистического центра", - сказал президент.

Помимо этого Литва и Польша обсуждают совместные закупки ракет. 

"Мы могли бы принять участие в совместных закупках (ракет, - ред.). Это был бы очень конкретный пример того, как наши прочные связи в области военного сотрудничества можно вывести на новые рубежи", - сказал Науседа. 

 

Оборонные закупки Польши

Польша в последние месяцы активно закупает вооружение, чтобы укрепить свою оборону на фоне геополитической напряженности в регионе. Среди основных покупок: танки Abrams у США, реактивные системы залпового огня HIMARS у США, ЗРК Patriot, дроны турецкого производства, южнокорейские танки K2.

Как сообщает издание The Telegraph, еще в мае Польша ставила перед собой цель создать самую большую сухопутную армию в Европе.

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ЛитваПольшаГитанас Науседа