Литва одобрила назначение нового посла в Украине

Помощь от Литвы для Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Литва активно поддерживает Киев. Особое внимание уделяется военной поддержке, однако страна не забывает и о гуманитарной поддержке.

Недавно стало известно, что правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.

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