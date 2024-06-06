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Литва одобрила назначение нового посла в Украине

Фото: Литва одобрила назначение нескольких новых послов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Литва сегодня, 6 июня, одобрила назначение новых послов для сразу нескольких стран. Среди них была и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

Правительство Литвы одобрило назначение послов в Украине, Грузии, Канаде и представителя в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В частности, новым представителем в Украине назначена Инга Станите-Толочкене.

Станите-Толочкене - дипломат, ранее занимавшая должность посла в Армении, с 19 августа она станет представителем в Киеве и заменит Вальдемара Сарапинаса.

Послы для других стран

В Грузии планируется назначить директора Департамента политики восточного соседства МИД, бывшего генерального консула Литвы в Алматы Дарюса Виткаускаса.

Послом в ОЭСР планируется назначить нынешнего вице-канцлера правительства Роландаса Крищюнаса.

В то же время, с 9 декабря чрезвычайным и полномочным послом в Канаде и постоянным представителем Литвы при Международной организации гражданской авиации предлагается назначить заместителя министра иностранных дел Эгидиуса Мейлунаса.

 

Помощь от Литвы для Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Литва активно поддерживает Киев. Особое внимание уделяется военной поддержке, однако страна не забывает и о гуманитарной поддержке.

Недавно стало известно, что правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.

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