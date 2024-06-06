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Литва схвалила призначення нового посла в Україні

Фото: Литва схвалила призначення кількох нових послів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Литва сьогодні, 6 червня, схвалила призначення нових послів для відразу кількох країн. Серед них була й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.

Уряд Литви схвалив призначення послів в Україні, Грузії, Канаді та представника в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зокрема, новим представником в Україні призначено Інгу Станіте-Толочкене.

Станіте-Толочкене - дипломат, яка раніше обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня вона стане представником у Києві та замінить Вальдемара Сарапінаса.

Посли для інших країн

У Грузії планується призначити директора Департаменту політики східного сусідства МЗС, колишнього генерального консула Литви в Алмати Дарюса Віткаускаса.

Послом в ОЕСР планують призначити нинішнього віце-канцлера уряду Роландаса Кріщюнаса.

Водночас з 9 грудня надзвичайним і повноважним послом у Канаді та постійним представником Литви при Міжнародній організації цивільної авіації пропонується призначити заступника міністра закордонних справ Егідіюса Мейлунаса.

 

Допомога від Литви для України

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Литва активно підтримує Київ. Особливу увагу приділяють військовій підтримці, однак країна не забуває і про гуманітарну підтримку.

Нещодавно стало відомо, що уряд Литви схвалив підготовлену Міністерством фінансів постанову про виділення 5 млн євро на потреби освіти України.

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ЛитваВійна Росії проти України