Литва выделила средства на восстановление разрушенных школ и садиков Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Литовская помощь будет направлена на восстановление и адаптацию разрушенных школ и детских садов в Украине путем установки бомбоубежищ и другого оборудования для обеспечения безопасности.

Литовский взнос будет переведен на счет, открытый Министерством образования и науки Украины в Национальном банке Украины.

"В условиях войны России против Украины, мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять воспитание молодого поколения даже в военное время, обеспечивая обучение детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", - заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.