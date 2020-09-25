Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Литва, Латія та Естонія ухвалили рішення про розширення санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Країни вводять персональні санкції щодо білоруських чиновників.

Про це повідомляють Міністерства закордонних справ країн Балтії.

Зовнішньополітичне відомство Естонії опублікувало додатковий список з 98 білоруських посадовців, яким буде заборонено в'їзд в країну. Ці посадовці грали ключову роль у фальсифікації виборів та в застосуванні насильства до протестувальників. Раніше під санкції потрапили ще 30 білорусів.

"Ми висловлюємо своє ставлення до подій в Білорусі через санкції. Ми закликаємо білоруську владу негайно покласти край насильству щодо білоруського народу і вимагаємо звільнення всіх затриманих, в тому числі політичних в'язнів", - заявив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

МЗС Латвії розширило санкційний список білоруських чиновників до 101. Список розмістили на офіційному веб-ресурсі відомства.

"Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних акцій протесту. Демонстрації продовжують дискредитувати, застосовується насильство, посилюється тиск на веб-сайти та незалежні ЗМІ та продовжуються кримінальні переслідування", - наголосили в латвійському відомстві.

Про розширення санкцій проти білоруських посадовців оголосив і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Однак міністр не уточнив, скільки саме білоруських чиновників потрапило до списку.

"Сьогодні, у координації з Латвією та Естонією, Литва суттєво збільшує кількість тих, хто потрапив під санкції за безперервні репресії проти народу Білорус" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, МЗС Британії також готує санкції проти режиму Лукашенка за порушення прав людини в Білорусі.

Додамо, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список персональних санкцій проти Білорусі.