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У Кабміні розповіли про пріоритети співпраці з ОЕСР

НовиниПолітика    15.06.2018 - 18:49
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)

Серед пріоритетів співпраці - боротьба з корупцією

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко розповів про пріоритети співпраці України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це він сказав під час підписання угоди про подовження дії меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва 15 червня, передає прес-служба Кабміну.

"Україна інтенсифікує співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECР), а пріоритетами розширеного партнерства стануть боротьба з корупцією, держуправління, корпоративне управління, інвестиції та бізнес-клімат", - сказано у повідомленні.

Саєнко наголосив, що "завдяки спільній роботі Україна увійде до клубу найрозвинутіших країн світу".

Так, у рамках меморандуму сторони зосереджуються на спільній розробці політик у низці важливих галузей, зокрема: боротьба з корупцією; держуправління і врядування; регулювання певних галузей економіки; конкуренція та інші питання, інвестування, конкурентоспроможність, в тому числі в галузях сільського господарства і зеленої економіки;  управління держпідприємствами; мобілізація вітчизняних ресурсів, у тому числі збір податків та вирішення питань, пов'язаних із системою податкового адміністрування; багатогалузевий розвиток; збір, обробка і поширення статистичних даних.

Крім того, буде поновлена робота координаційної ради у рамках співробітництва з ОЕСР.

"Також ми обговорили з Марі Ківініємі питання роботи координаційної ради в рамках нашого співробітництва та вирішили обов’язково поновити її роботу для реалізації наших планів… Ми домовились спільно оновити план дій в рамках меморандуму, щоб він повністю відповідав сучасним завданням", - підсумував Саєнко.

Нагадаємо, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму звіті високо оцінила темпи впровадження реформи децентралізації в Україні.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, ОЭСР, Олександр Саєнко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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