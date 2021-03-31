Литва працює над національним паспортом COVID-вакцинації

Уряд Литви зараз працює над національним паспортом вакцинації від коронавірусу. Документ з'явиться в кінці квітня, проте його впровадження займе кілька місяців.

"До кінця квітня ми маємо намір створити національне посвідчення вакцинації - документ про вакцинацію без реліабільності. Це означає, що не буде QR-коду ... а з травня (плануємо реалізувати повний національний цифровий сертифікат теж без реліабільності", - сказала вона.

Представник відомства зазначила, що Литва створює так звані "зелені посвідчення та сертифікати вакцинації, які дозволять людям з імунітетом вільно переміщатися по країні.