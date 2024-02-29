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Литва продлила работу группы по расследованию военных преступлений РФ в Украине

Фото: генеральный прокурор Литвы Нида Грунскиене (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва продлила на два года работу Совместной группы по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Прокуратура Литвы готова не только продолжать досудебное расследование и обмениваться с Украиной и другими членами ГД ООН или другими иностранными государствами соответствующими данными расследования. Мы будем стремиться к тому, чтобы лица, совершившие преступления, выявленные в ходе досудебного расследования, не избежали уголовной ответственности", - заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскиене. 

Совместная следственная группа, координируемая Евроюстом, была создана по предложению прокуратуры Литвы объединить членов Евроюста для международного сотрудничества с целью максимально эффективного расследования военных преступлений, запрещенных международным правом, совершенных в Украине.

Первыми соглашение о сотрудничестве с ГООН подписали генеральные прокуроры Литвы, Украины и Польши. С момента создания Евроюст оказывает необходимую координационную, юридическую, логистическую, финансовую и иную помощь в деятельности ЦОГ.

К группе также присоединились прокуратура Международного уголовного суда, прокуратуры Эстонии, Латвии, Словакии и Румынии, Министерство юстиции США и Европол.

Военная помощь Литвы

На днях в Литве собрали более 8 млн евро на закупку военного оборудования для украинских защитников. Благотворительная кампания по сбору средств продолжалась четыре недели.

В октябре прошлого года Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны.

В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа. Комплексы оперативно заступили на боевое дежурство.

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