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Литва закликає ЄС посилити санкції проти Росії

Новини » Політика    18.02.2019 - 10:19
Литва закликає ЄС посилити санкції проти Росії
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

За словами міністра, Європа недооцінює інформаційний вплив Росії

Міністр закордонних справ Лінас Лінкавічюс заявив, що партнерам Литви в ЄС треба докладати більше зусиль для боротьби з російською пропагандою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на інтерв'ю міністра Neue Osnabrücker Zeitung.

Лінкавічюс вимагає посилення санкцій проти РФ. Він заявив, брак ясної позиції стосовно РФ "провокує поведінку, що призводить до нових ускладнень".

За словами міністра, Європа недооцінює інформаційний вплив Росії. Брехня є "сильною зброєю", якщо використовувати її правильно та у великих масштабах, зазначив Лінкавічюс.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

Також 13 лютого сенатори США Ліндсі Грем і Боб Менендес підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку в зв'язку з російською агресією в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Зокрема, Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

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