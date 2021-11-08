Литва закликала ЄС ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Через наплив мігрантів

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Євросоюз накласти санкції на аеропорти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами. Таку пропозицію він висловив у розмові з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.
Глава литовського МЗС додав, що Вільнюс
Нагадаємо, сьогодні вранці з Білорусі до польського кордону вирушили тисячі мігрантів. Вони намагаються прорватися на територію Євросоюзу.
Як писало РБК-Україна, Польща очікує, що найближчими годинами ситуація на кордоні з Білоруссю загостриться.