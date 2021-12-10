У Литві скандал через постачання калію з Білорусі. Два міністри подали у відставку

У Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. Два литовських міністри вже подали у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT і Delfi .

У серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які набрали чинності 8 грудня. Однак попри це "Литовська залізниця" (Lietuvos gelezinkeliai) і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних поставках добрив, вживали дії для збереження білоруського транзиту.

Як відомо, Литовське держпідприємство підписало договір про перевезення вантажу з білоруськими виробниками добрив до кінця 2023 року. У компанії заявили, що не планують і не будуть припиняти транзит білоруських калійних добрив попри санкції, проте сам контракт може бути розірваний у разі прийняття політичних рішень.

Вантажі "Білоруськалія" проходитимуть через Литву до січня. При цьому підприємство вантажних перевезень LTG Cargo в грудні має перевезти близько 1 млн тонн добрив. За договором з "Литовською залізницею" Білорусь вже заздалегідь розрахувалася за провезення цих вантажів.

Відставка

Міністр транспорту і комунікацій Маріус Скуодіс подав у відставку після того, як "Литовська залізниця" заявила, що продовжить перевезення вантажів "Білоруськалія" всупереч санкціям США.

"У четвер я повідомив прем'єр-міністру про свій намір піти, тому що для мене важлива довіра прем'єр-міністра і президента. Якщо хоча б одного з них не вистачає, я піду. Це моя особиста відповідальність, що ми дійшли до такої ситуації, я не буду показувати пальцем на інших", - заявив міністр

Також заяву про відставку підписав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Враховуючи ситуацію, пов'язану з продовженням відправки білоруських вантажів через Литву після санкцій, введених США, і розуміючи репутаційні проблеми, які це створює для очолюваного вами уряду Литви, прошу вас прийняти заяву про відставку і якомога швидше звільнити мене з посади міністра закордонних справ", - написав Ландсбергіс в листі прем'єр-міністру Литви.