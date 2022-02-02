Литва призупиняє використання COVID-сертифікатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Однак одночасно зі скасуванням COVID-сертифікатів будуть введені й інші обмеження.

"Ми переконалися, що цей інструмент працює. Спочатку він дозволив нам відкрити його, потім дозволив нам тримати його відкритим. І, можливо, це переконало ще одну людину зробити щеплення і захистити своє здоров'я", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.