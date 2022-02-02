Литва приостанавливает использование COVID-сертификатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Однако одновременно с отменой COVID-сертификатов будут введены и другие ограничения.

"Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил нам открыть его, затем позволил нам держать его открытым. И, возможно, это убедило еще одного человека сделать прививку и защитить свое здоровье", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.