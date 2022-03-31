Швеція виділяє понад 1 млрд доларів на розміщення біженців з України

Уряд Швеції у весняному бюджеті виділяє на утримання біженців з України 10,5 млрд крон (близько 1,1 млрд доларів). Гроші планується витратити на оплату житла та інші витрати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.

Як заявив міністр інтеграції та міграції Андерс Ігеман, Швеція не повернеться до 2015 року, коли одні муніципалітети взяли на себе відповідальність за біженців, а інші - ні. Він також оголосив про плани підготувати закон, який дасть міграційній раді країни можливість зобов'язувати місцеву владу забезпечувати житлом людей, що підпадають під дію Директиви про масових біженців. Шведська влада також планує стимулювати українців влаштовуватися на роботу. Зазначається, що збільшення виплат соціальної допомоги біженцям не планується.