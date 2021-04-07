Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України

Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Після його реалізації Київ зможе вступити до Організації Північноатлантичного договору.
Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає BNS.
"Найближчим часом ми повинні повідомити колегам, щоб вони переглянули можливість надання ПДЧ Україні... Ми почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО повторив свою пропозицію про надання Україні плану членства", - заявив Ландсбергіс.
На його думку, це стане сильним сигналом для Росії про те, що євроатлантичний курс України цінується і знаходить відгук серед країн НАТО.
В той же час його іспанський колега Марія Гонсалес Лая зазначила, що питання надання ПДЧ в НАТО для України має обговорюватися на саміті в червні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі. У цьому контексті він закликав якомога швидше надати ПДЧ.
При цьому у президента Росії Володимира Путіна заявили, що вступ України до НАТО може обернутися наслідками на Донбасі.