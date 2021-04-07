Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України

Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України . Після його реалізації Київ зможе вступити до Організації Північноатлантичного договору.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає BNS .

"Найближчим часом ми повинні повідомити колегам, щоб вони переглянули можливість надання ПДЧ Україні... Ми почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО повторив свою пропозицію про надання Україні плану членства", - заявив Ландсбергіс.

На його думку, це стане сильним сигналом для Росії про те, що євроатлантичний курс України цінується і знаходить відгук серед країн НАТО.

В той же час його іспанський колега Марія Гонсалес Лая зазначила, що питання надання ПДЧ в НАТО для України має обговорюватися на саміті в червні.