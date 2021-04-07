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Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України

Автор: РБК-Україна

Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Після його реалізації Київ зможе вступити до Організації Північноатлантичного договору.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає BNS.

"Найближчим часом ми повинні повідомити колегам, щоб вони переглянули можливість надання ПДЧ Україні... Ми почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО повторив свою пропозицію про надання Україні плану членства", - заявив Ландсбергіс.

На його думку, це стане сильним сигналом для Росії про те, що євроатлантичний курс України цінується і знаходить відгук серед країн НАТО.

В той же час його іспанський колега Марія Гонсалес Лая зазначила, що питання надання ПДЧ в НАТО для України має обговорюватися на саміті в червні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі. У цьому контексті він закликав якомога швидше надати ПДЧ.

При цьому у президента Росії Володимира Путіна заявили, що вступ України до НАТО може обернутися наслідками на Донбасі.

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