Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

МЗС Литви запропонувало в рамках Євросоюзу створити спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі. Через тиск влади люди втрачають роботу і доходи.

Про це глава МЗС Литви Лінас Линкявичус написав у Twitter.

За його словами, модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом.

"Через те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі", - написав він.

Зазначимо, що 14 серпня відбудеться екстрене засідання ЄС через ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, Польща запропонувала провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими та закликав припинити насильство.

Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.