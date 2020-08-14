Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Учасників протестів позбавляють роботи і доходів
МЗС Литви запропонувало в рамках Євросоюзу створити спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі. Через тиск влади люди втрачають роботу і доходи.
Про це глава МЗС Литви Лінас Линкявичус написав у Twitter.
За його словами, модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом.
"Через те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі", - написав він.
Зазначимо, що 14 серпня відбудеться екстрене засідання ЄС через ситуацію в Білорусі.
Нагадаємо, Польща запропонувала провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.
Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими та закликав припинити насильство.
Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.