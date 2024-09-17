Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне России
Власти Литвы лишили гражданства Кястутиса Кветкуса. Он воюет против Украины на стороне российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как отмечает издание, указ о лишении гражданства Кветкуса подписала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он проходит службу в РФ без разрешения литовских властей.
Фото: Кястутис Кветкус (lrt.lt)
Решение о лишении гражданства было принято на основании соответствующего закона и информации, которую предоставил Департамент миграции и другие госучреждения.
Что известно о Кветкусе
Стоит заметить, что Кветкус родом из города Юрбаркас. Он имеет судимость.
Также, согласно неподтвержденным данным, он уже получил российское гражданство.
1 июля в сети появилось видео, на котором Кветкус в российской военной форме.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее подчеркивал, что в литовской разведке знали о том, что Кветкус входит в состав армии РФ.
"Да, у нас была такая информация, и мы всегда поддерживаем связь по нашим каналам в Украине. Это серьезный вопрос, и государство должно реагировать", - добавлял он.
К слову, сегодня, 17 сентября, Главное управление разведки сообщало, что Россия активно вербует на службу граждан Сирии. Их отправляют на передовую и используют в качестве "пушечного мяса".
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