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Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне России

Вторник 17 сентября 2024 18:52
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Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне России Фото: Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы лишили гражданства Кястутиса Кветкуса. Он воюет против Украины на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отмечает издание, указ о лишении гражданства Кветкуса подписала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он проходит службу в РФ без разрешения литовских властей.

Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне РоссииФото: Кястутис Кветкус (lrt.lt)

Решение о лишении гражданства было принято на основании соответствующего закона и информации, которую предоставил Департамент миграции и другие госучреждения.

Что известно о Кветкусе

Стоит заметить, что Кветкус родом из города Юрбаркас. Он имеет судимость.

Также, согласно неподтвержденным данным, он уже получил российское гражданство.

1 июля в сети появилось видео, на котором Кветкус в российской военной форме.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее подчеркивал, что в литовской разведке знали о том, что Кветкус входит в состав армии РФ.

"Да, у нас была такая информация, и мы всегда поддерживаем связь по нашим каналам в Украине. Это серьезный вопрос, и государство должно реагировать", - добавлял он.

К слову, сегодня, 17 сентября, Главное управление разведки сообщало, что Россия активно вербует на службу граждан Сирии. Их отправляют на передовую и используют в качестве "пушечного мяса".

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