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Литва позбавила громадянства солдата, який воює на боці Росії

Вівторок 17 вересня 2024 18:52
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Литва позбавила громадянства солдата, який воює на боці Росії Фото: Агне Білотайте, міністр внутрішніх справ Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Литви позбавила громадянства Кястутіса Кветкуса. Він воює проти України на боці російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як зазначає видання, указ про позбавлення громадянства Кветкуса підписала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Він проходить службу в РФ без дозволу литовської влади.

Литва позбавила громадянства солдата, який воює на боці РосіїФото: Кястутіс Кветкус (lrt.lt)

Рішення про позбавлення громадянства було ухвалено на підставі відповідного закону та інформації, яку надав Департамент міграції та інші держустанови.

Що відомо про Кветкуса

Варто зауважити, що Кветкус родом з міста Юрбаркас. Він має судимість.

Також, згідно з непідтвердженими даними, він уже отримав російське громадянство.

1 липня у мережі з'явилося відео, на якому Кветкус у російській військовій формі.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше наголошував, що у литовській розвідці знали про те, що Кветкус входить до складу армії РФ.

"Так, у нас була така інформація, і ми завжди підтримуємо зв'язок по наших каналах в Україні. Це серйозне питання, і держава має реагувати", - додав він.

До речі, сьогодні, 17 вересня, Головне управління розвідки повідомляло, що Росія активно вербує на службу громадян Сирії. Їх відправляють на передову і використовують як "гарматне м'ясо".

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