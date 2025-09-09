Литва усилит охрану границы из-за военных учений России и Беларуси

Как отметили пограничники, будет проводиться "еще более активный мониторинг границы, патрулирование и другие меры контроля", чтобы обнаружить возможные нарушения и провокации против Литвы.

При этом Литва планирует тесно координировать свои действия с другими национальными и международными партнерами.