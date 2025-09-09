Литва усилит охрану границы из-за военных учений России и Беларуси

Литва решила усилить охрану границы с Беларусью. Причиной являются совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025", которые начнутся в пятницу, 12 сентября.
Об этом сказано в заявлении Службы охраны государственной границы Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отметили пограничники, будет проводиться "еще более активный мониторинг границы, патрулирование и другие меры контроля", чтобы обнаружить возможные нарушения и провокации против Литвы.
При этом Литва планирует тесно координировать свои действия с другими национальными и международными партнерами.
Напомним, военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.
Как отмечал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, солдаты двух стран будут отрабатывать "сценарии возможного применения ядерного оружия", а также составят план применения российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которую страна-агрессор уже применяла для удара по Украине.
Такие учения вызывают обеспокоенность у тех стран-членов НАТО, которые имеют общие границы с Беларусью.
В частности, Польша уже заявила о решении полностью закрыть границу с Беларусью на время проведения учений "Запад-2025".