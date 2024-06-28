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Литва поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Пятница 28 июня 2024 18:10
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Литва поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне Фото: Литва поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля Литва поднимет вопрос членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщает издание, сегодня, 28 июня, на совместном заседании Комитета по иностранным делам Сейма и Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждали подготовку Литвы к саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Мы обсудили приоритеты предстоящего саммита - вопросы членства Украины, вопросы приглашения или, по крайней мере, более сильной лексики. Мы будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы достичь чего-то большего, чем то, что мы имели в Вильнюсе", - отметил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В Литве напомнили, что в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО заявили, что приглашение Украине вступить в Альянс будет направлено после того, как члены блока дадут на это согласие, и страна выполнит соответствующие условия.

Также на прошедшем саммите было решено освободить Украину от Плана действий по членству (ПДЧ), создать Совет Украина-НАТО и утвердить долгосрочный план поддержки ВСУ.

"Ожидания могут быть несколько ниже, чем в прошлом, потому что партнеры очень четко указывают на то, что они не готовы к решительным действиям, но по крайней мере нет никакого изменения мнения, никакого отступления, никто не считает, что тексты, принятые в прошлом году, были слишком сильными. Это дает надежду, что, постоянно поднимая этот вопрос, мы двигаемся вперед", - подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в сентябре 2022 года после начала полномасштабного вторжения России Украина официально подала заявку на членство в НАТО.

В прошлом году страны-члены НАТО на саммите в Бухаресте четко подтвердили свою поддержку евроатлантических стремлений Украины и определили три ключевых шага на пути к членству.

В частности, было принято решение отказаться от формата Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Это свидетельствует о том, что НАТО признает готовность Украины к членству и стремится ускорить процесс ее интеграции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько месяцев назад заявлял, что саммит НАТО в Вашингтоне будет сфокусирован именно на создании "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

При этом, как отмечал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, "дорожная карта" является задачей минимум для Украины на саммите в Вашингтоне.

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