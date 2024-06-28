Литва порушить питання членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні
На саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня Литва порушить питання членства України в Альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як повідомляє видання, сьогодні, 28 червня, на спільному засіданні Комітету із закордонних справ Сейму та Комітету з питань національної безпеки та оборони обговорювали підготовку Литви до саміту НАТО у Вашингтоні.
"Ми обговорили пріоритети майбутнього саміту - питання членства України, питання запрошення або, принаймні, більш сильної лексики. Ми твердо стоятимемо на боці України, щоб досягти чогось більшого, ніж те, що ми мали у Вільнюсі", - зазначив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
У Литві нагадали, що у липні минулого року на саміті у Вільнюсі лідери НАТО заявили, що запрошення Україні вступити до Альянсу буде надіслано після того, як члени блоку дадуть на це згоду, і країна виконає відповідні умови.
Також на минулому саміті було вирішено звільнити Україну від Плану дій щодо членства (ПДЧ), створити Раду Україна-НАТО і затвердити довгостроковий план підтримки ЗСУ.
"Очікування можуть бути дещо нижчими, ніж торік, тому що партнери дуже чітко вказують на те, що вони не готові до рішучих дій, але принаймні немає жодної зміни думки, жодного відступу, ніхто не вважає, що тексти, прийняті минулого року, були занадто сильними. Це дає надію, що, постійно порушуючи це питання, ми рухаємося вперед", - наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, у вересні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО.
Минулого року країни-члени НАТО на саміті в Бухаресті чітко підтвердили свою підтримку євроатлантичних прагнень України та визначили три ключові кроки на шляху до членства.
Зокрема, було прийнято рішення відмовитися від формату Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Це свідчить про те, що НАТО визнає готовність України до членства та прагне пришвидшити процес її інтеграції.
Держсекретар США Ентоні Блінкен кілька місяців тому заявляв, що саміт НАТО у Вашингтоні буде сфокусований саме на створенні "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.
При цьому, як наголошував у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев, "дорожня карта" є завданням мінімум для України на саміті у Вашингтоні.
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