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ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

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Брюссель, Середа 16 червня 2021 11:16
ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі Фото: нові санкції проти Білорусі офіційно схвалили (belapan by)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 червня 2021 року, посли країн Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. У ньому фігурують в тому числі відповідальні за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 осіб і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня. Публікація очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко висловив сумніви в тому, що ЄС запровадить секторальні санкції, які поширювалися б на транзит російського газу до країн Європейського союзу.

"Я не думаю, що європейці вистрілять в собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що ескалація ситуації навколо Білорусі може побічно вдарити по українській економіці. Детальніше читайте в матеріалі "Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю".

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