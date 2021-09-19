Литва і Польща закликають переглянути міграційну політику ЄС

Уряди обох країн вважають, що заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з нелегальною міграцією через кордон з Білоруссю, тому необхідні рішення на рівні Євросоюзу.

"Одних заходів на національному рівні вже недостатньо, необхідні нові спільні рішення на рівні ЄС", - йдеться в заяві.

Країни хочуть чітких і дієвих заходів і законів від ЄС для врегулювання цього питання.

"Польща і Литва підкреслюють необхідність адаптації законодавства ЄС та створення правових передумов для того, щоб держави-члени ЄС належним чином реагували на навмисну інструменталізацію незаконної міграції третіми країнами й застосовували ефективні, чітко визначені заходи, які дозволили б країнам-членам діяти швидко і захистити як національну, так і загальноєвропейську безпеку", - йдеться в заяві.