Литва і Польща закликають переглянути міграційну політику ЄС

Литва і Польща закликають Євросоюз переглянути міграційну політику через нелегалів з Білорусі до Литви. Таке рішення було прийнято на зустрічі у Варшаві прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте і прем'єра Польщі Матеуша Моравецкі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Литовське телебачення.
Уряди обох країн вважають, що заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з нелегальною міграцією через кордон з Білоруссю, тому необхідні рішення на рівні Євросоюзу.
"Одних заходів на національному рівні вже недостатньо, необхідні нові спільні рішення на рівні ЄС", - йдеться в заяві.
Країни хочуть чітких і дієвих заходів і законів від ЄС для врегулювання цього питання.
"Польща і Литва підкреслюють необхідність адаптації законодавства ЄС та створення правових передумов для того, щоб держави-члени ЄС належним чином реагували на навмисну інструменталізацію незаконної міграції третіми країнами й застосовували ефективні, чітко визначені заходи, які дозволили б країнам-членам діяти швидко і захистити як національну, так і загальноєвропейську безпеку", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що Литва і Польща готуються до дестабілізації на кордоні з Білоруссю. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі.
Раніше повідомлялося, що білоруські прикордонники зганяють нелегалів до кордону з Литвою. З'явилося відповідне відео.