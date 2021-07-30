Литва домагатиметься нових санкцій проти Білорусі, якщо потік мігрантів не припиниться

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва буде піднімати питання введення нових санкцій проти Білорусі, якщо потік мігрантів не припиниться. В іншому випадку, обмеження не матимуть сенсу.

"В даний час проти Білорусі немає санкцій за організацію нелегальної міграції. Вони були запропоновані, але вони втратять сенс, якщо Мінськ припинить цю діяльність, яка порушує всі міжнародні норми і угоди. Якщо Білорусь продовжить заохочувати контрабанду людей, Литва підніме в Брюсселі питання про додаткові санкції проти Білорусі", - заявив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що роль Євросоюзу в кризі мігрантів була особливо важлива - не тільки в усуненні наслідків, але і в боротьбі з наслідками.

"Скільки б наметів або матраців нам не надсилали, якщо потік не зупинити, завжди буде не вистачати заходів. Попри потребу в наметах і матрацах, це не є суттю міграційної політики ЄС. Головне завдання, яке ми передаємо інститутам ЄС, полягає в тому, що ви повинні допомогти нам ліквідувати мережу і допомогти повернути людей", - підкреслив глава МЗС Литви.

Він також додав, що в Європі немає ефективної міграційної політики, і висловив надію, що "може бути, Литва стане тією піщинкою, яка зламає горб верблюда, і ми врешті-решт досягнемо угоди".

За словами Ландсбергіса, у Європи ще багато невикористаних важелів, щоб переконати Ірак і Туреччину зупинити міграційні потоки і змусити Олександра Лукашенка змінити свою думку.