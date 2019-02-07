Литва підтримує зміни у Конституції України про вступ до ЄС і НАТО

Лінас Лінкявічюс зазначив, що Литва допомагає Україні

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил закрепление Верховной рады Украины изменений в Конституцию о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы МИД страны.

"Замечательные новости. Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию, которые закрепили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Это решение, которое воплощает будущее направление, за который стояли люди на Майдане. Мы твердо помогаем Украине необратимо оставаться на евроатлантическом пути", - написал дипломат.

Напомним, сегодня ВР Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 " о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Документ поддержали 334 нардепа.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что задача по вступления Украины в НАТО и Европейский союз для Украины является реальным. Он подчеркнул, что сейчас Украина должна "двигаться вперед по пути к членству в ЕС и НАТО".

РБК-Украина писало, что Рефат Чубаров сообщил, что Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию по Крыму. Он подчеркнул, что имеет в виду статус Крыма, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.