В Украине успешно завершились испытания дронов от 5 литовских производителей

В Украине прошли успешное испытание дроны пяти литовских компаний. Теперь с производителями планируют заключить контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Как рассказали в ведомстве, в Украине прошли повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению. Во время испытаний дроны были усовершенствованы согласно комментариям украинской стороны после первых испытаний.

Теперь литовские производители, участвовавшие в испытаниях, получат приглашение подать финальные предложения и могут получить контракты.

"Украинцы делятся своим опытом применения беспилотников на поле боя, испытывают дроны наших производителей и затем, выбрав наиболее соответствующие потребностям варианты, будут заключать контракты с компаниями-производителями. Это отличный стимул и большой шаг вперед для наших производителей беспилотников", - рассказал министр обороны Литвы Лауринас. Кощюнас.

Также сообщается, что в поддержку Украины будут переданы дроны литовских производителей общей стоимостью 5 млн евро, и такие же беспилотники закупят для литовской армии на 3 млн евро.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Литве волонтеры и Грибаускайте приступили к сбору средств на дроны для Украины.

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