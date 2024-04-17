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МВФ оценил количество населения Украины и дал прогноз на ближайшие годы

Украина, Среда 17 апреля 2024 09:01
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МВФ оценил количество населения Украины и дал прогноз на ближайшие годы Фото: Население Украины в 2024 году оценивается в 33,4 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину уже в 2024 году. Однако оно будет медленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2024 года).

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

  • 2024 год - 33,4 млн человек
  • 2025 год - 34,3 млн человек
  • 2026 год - 35,1 млн человек
  • 2027 год - 35,8 млн человек
  • 2028 год - 36,0 млн человек
  • 2028 год - 36,0 млн человек.

Беженцы из Украины в Европе

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 14 марта 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,486 млн беженцев из Украины (5,983 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,503 млн за пределами Европы).

По оценке НБУ, за 2023 год количество увеличилось примерно на 200 тыс. человек.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году с учетом сохранения высоких рисков безопасности ожидается продолжение оттока мигрантов, хотя и незначительное (около 100 тыс. человек по итогам года).

После снижения рисков безопасности в 2025 году в Украину вернется ориентировочно 400 тыс. человек.

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