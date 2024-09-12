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Литва планирует приобрести для Украины ЗРК малой дальности, - Науседа

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Литва изучает возможность приобретения для Украины зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Решение будет принято в течение двух-трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО", - сказал Науседа.

Он надеется, что в течение двух-трех недель "будем иметь положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам".

 

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Во время визита в Киев в августе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

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