Литва планирует полностью отсоединить свою энергосистему от РФ в следующем году

В субботу, 22 апреля, Литва планирует отключить свою энергосистему от российского в тестовом режиме. Полностью отсоединиться страна планирует только в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, которое приводит Bloomberg.
Сетевой оператор Litgrid AB проведет тест с 11:00 до 21:00 в субботу, во время которого все соединения с российской сетью будут полностью отключены. Электроэнергия в сети будет поступать только из внутренних источников и импортироваться из Швеции и Польши.
Литва вместе с Латвией и Эстонией сосредоточилась на том, чтобы снизить свою энергетическую зависимость от РФ. Страны ищут альтернативные источники нефти, газа и электричества. Они по-прежнему зависят от РФ в вопросе поддержания стабильности своей электроэнергетической системы.
"Впервые в истории электроэнергетическая система Литвы будет работать полностью независимо, поэтому мы берем на себя ответственную подготовку к испытаниям и готовы ко всем сценариям", - сказал глава Litgrid Рокас Масюлис.
Страны Балтии получат более 1,1 млрд долларов инвестиций ЕС, чтобы помочь им преодолеть зависимость от РФ в этом вопросе.
Крейвис сказал, что они планировали отсоединиться от российской сети к 2025 году, но это может произойти уже в следующем году, если пройдут испытания успешно.
Напомним, что в четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.
Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них в отдельности.
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