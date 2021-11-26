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Литва має намір ініціювати міжнародний судовий процес проти Лукашенка

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П'ятниця 26 листопада 2021 21:49
Литва має намір ініціювати міжнародний судовий процес проти Лукашенка Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/LithuaniaMFA)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви оцінює можливість ініціювати міжнародний судовий процес проти Олександра Лукашенка. Зокрема, через поводження з мігрантами та

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Наскільки я знаю, перші дискусії про створення такої робочої групи в уряді вже розпочаті, інституції почали діалог. Я хочу підкреслити, що це робоча група, яка дасть оцінку, як цей процес слід розвивати далі, ми говоримо ще не Про звернення, а про оцінку можливості такого звернення", - заявив міністр.

Він також додав, що поки рано говорити, які конкретні дії можна зробити щодо Лукашенка.

"Дещо передчасне питання, оскільки звернення може бути як щодо Лукашенка, так і щодо режиму, можна подати (до суду) на державу, я знаю, що дискусії тільки почалися. Буде дана професійна оцінка всім можливостям із залученням міжнародних експертів", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс заявив, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі буде затверджений 1 грудня.

Крім того, за даними видання Spiegel, у санкційний список включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

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Литва Міграційна криза Олександр Лукашенко
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