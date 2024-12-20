Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС

Удары России по украинской энергетике

Напомним, Россия не прекращает обстрелы энергетических объектов в Украине. Для этого враг использует свои ракеты и беспилотники.

От ударов российских оккупантов сильно повреждены украинские теплоэлектростанции. На этом фоне уровень генерации электроэнергии в стране резко сократился.

Сейчас основным источником генерации остаются атомные электростанции. Но россияне наносят удары по распределительным станциям атомной генерации в попытках организовать в Украине блэкаут.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров 19 систем ПВО для защиты таких распределительных станций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.