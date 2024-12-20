RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС

Фото: премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас и премьер Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Литва решила расширить поддержку украинской энергетики. Она будет предоставлять свое энергетическое оборудование с остановленных атомных электростанций и теплоэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.

Как отметил украинский премьер, Литва продолжит предоставлять Украине помощь в восстановлении. 

"Сегодня мы договорились о дальнейшей эффективной поддержке украинской энергетики. В частности, о передаче оборудования из выведенных из эксплуатации литовских АЭС и ТЭС", - уточнил Шмыгаль. 

Он поблагодарил литовского премьера Гинтаутаса Палуцкаса и литовский народ за такую помощь. 

Удары России по украинской энергетике

Напомним, Россия не прекращает обстрелы энергетических объектов в Украине. Для этого враг использует свои ракеты и беспилотники.

От ударов российских оккупантов сильно повреждены украинские теплоэлектростанции. На этом фоне уровень генерации электроэнергии в стране резко сократился.

Сейчас основным источником генерации остаются атомные электростанции. Но россияне наносят удары по распределительным станциям атомной генерации в попытках организовать в Украине блэкаут.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров 19 систем ПВО для защиты таких распределительных станций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваТЭСАЭСДенис ШмыгальПомощь УкраинеВойна в УкраинеЭнергетики