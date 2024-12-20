Литва передасть Україні обладнання із зупинених АЕС і ТЕС

Удари Росії по українській енергетиці

Нагадаємо, Росія не припиняє обстріли енергетичних об'єктів в Україні. Для цього ворог використовує свої ракети та безпілотники.

Від ударів російських окупантів сильно пошкоджені українські теплоелектростанції. На цьому тлі рівень генерації електроенергії в країні різко скоротився.

Зараз основним джерелом генерації залишаються атомні електростанції. Але росіяни завдають ударів по розподільчих станціях атомної генерації в спробах організувати в Україні блекаут.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський запросив у західних партнерів 19 систем ППО для захисту таких розподільчих станцій.

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