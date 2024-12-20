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Литва передасть Україні обладнання із зупинених АЕС і ТЕС

Фото: прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас та прем'єр України Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Іван Носальський

Литва вирішила розширити підтримку української енергетики. Вона надаватиме своє енергетичне обладнання із зупинених атомних електростанцій і теплоелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з литовськими колегами.

Як зазначив український прем'єр, Литва продовжить надавати Україні допомогу у відновленні.

"Сьогодні ми домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики. Зокрема, про передачу обладнання з виведених з експлуатації литовських АЕС і ТЕС", - уточнив Шмигаль.

Він подякував литовському прем'єру Гінтаутасу Палуцкасу та литовському народу за таку допомогу.

Удари Росії по українській енергетиці

Нагадаємо, Росія не припиняє обстріли енергетичних об'єктів в Україні. Для цього ворог використовує свої ракети та безпілотники.

Від ударів російських окупантів сильно пошкоджені українські теплоелектростанції. На цьому тлі рівень генерації електроенергії в країні різко скоротився.

Зараз основним джерелом генерації залишаються атомні електростанції. Але росіяни завдають ударів по розподільчих станціях атомної генерації в спробах організувати в Україні блекаут.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський запросив у західних партнерів 19 систем ППО для захисту таких розподільчих станцій.

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