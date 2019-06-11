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Литва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 19:44
Литва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів
Ілюстративне фото (delfi.lt)

Вартість покупки переданого зброї становить 255,5 тис. євро

Литва передала українській армії 1 мільйон одиниць боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що літак Збройних сил України 10 червня вивіз з Литви майже мільйон одиниць боєприпасів, які армія Литви більше не використовує. Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви прийняв на початку лютого. Вартість покупки переданого зброї становить 255,5 тис. євро, повідомило Міноборони Литви.

"Передача майна - частина послідовної і всебічної підтримки Литвою України, яка зміцнює оборонні потужності і забезпечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї держави", - сказав міністр оборони Раймундас Каробліс.

Крім того, наголошується, що Литва і раніше передавала Україні патрони, деякі елементи озброєнь. Перший раз такий вантаж був доставлений в Україну в 2014 році, коли Росія анексувала півострів Крим.

Нагадаємо, раніше сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання геноцидом злочину Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.

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