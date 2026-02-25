Литва передаст ракеты для ПВО RBS-70: что известно о комплексе, который защищает Украину
Литва передаст Украине партию ракет к переносному зенитному ракетному комплексу RBS-70 для усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Читайте также: Patriot были пустые. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике
По его словам, Украина получит 30 ракет для системы RBS-70.
"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить ее противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.
Какую еще помощь оказывает Литва
Каунас сообщил, что в период самых сильных морозов января-февраля 2026 года Литва уже передала Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро.
Кроме того, готовятся новые поставки энергетического оборудования, в частности:
- дизельных генераторов;
- трансформаторов;
- электродвигателей;
- другого оборудования для восстановления электроснабжения.
Что известно о комплексе RBS-70
RBS-70 - это шведский переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия производства компании Saab Bofors Dynamics.
Среди его ключевых характеристик:
- лазерное наведение ракеты, что затрудняет ее перехват;
- устойчивость к тепловым ловушкам и средствам радиоэлектронной борьбы;
- дальность поражения - до 5-8 км;
- высота поражения целей - до 3-5 км;
- обслуга - два человека.
Комплекс занимает промежуточную нишу между легкими ПЗРК типа "Игла" или Stinger и более крупными системами ПВО, устанавливаемыми на технике.
Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова поддержать Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, помощь предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.