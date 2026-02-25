ua en ru
Литва передаст ракеты для ПВО RBS-70: что известно о комплексе, который защищает Украину

Украина, Среда 25 февраля 2026 13:39
Литва передаст ракеты для ПВО RBS-70: что известно о комплексе, который защищает Украину Фото: Робертас Каунас (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Литва передаст Украине партию ракет к переносному зенитному ракетному комплексу RBS-70 для усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Читайте также: Patriot были пустые. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике

По его словам, Украина получит 30 ракет для системы RBS-70.

"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить ее противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.

Какую еще помощь оказывает Литва

Каунас сообщил, что в период самых сильных морозов января-февраля 2026 года Литва уже передала Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро.

Кроме того, готовятся новые поставки энергетического оборудования, в частности:

  • дизельных генераторов;
  • трансформаторов;
  • электродвигателей;
  • другого оборудования для восстановления электроснабжения.

Что известно о комплексе RBS-70

RBS-70 - это шведский переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия производства компании Saab Bofors Dynamics.

Среди его ключевых характеристик:

  • лазерное наведение ракеты, что затрудняет ее перехват;
  • устойчивость к тепловым ловушкам и средствам радиоэлектронной борьбы;
  • дальность поражения - до 5-8 км;
  • высота поражения целей - до 3-5 км;
  • обслуга - два человека.

Комплекс занимает промежуточную нишу между легкими ПЗРК типа "Игла" или Stinger и более крупными системами ПВО, устанавливаемыми на технике.

Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова поддержать Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, помощь предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.

