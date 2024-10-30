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Литва передала Украине новую партию военной помощи

Фото: Литва передала Украине новую партию военной помощи (x.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Татьяна Степанова

Литва в среду, 30 октября, передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошли, в частности, снаряды, минометы и генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва продолжает поддерживать Украину. На этой неделе важна военная поддержка - генераторы, боеприпасы, минометы и т.д. - поступит в Вооруженные силы Украины, чтобы они были хорошо оснащены для борьбы с врагом этой зимы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ответ на запросы Украины Литва уже передала в этом году 155-мм артснаряды, бронетранспортеры M113, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчик, складные кровати и т.д.

С начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 705 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила миллиард евро.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Позже премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь в размере 40-50 миллионов евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 миллиона евро в 2024 году.

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