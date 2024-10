Литва передала Украине новую партию военной помощи

"Литва продолжает поддерживать Украину. На этой неделе важна военная поддержка - генераторы, боеприпасы, минометы и т.д. - поступит в Вооруженные силы Украины, чтобы они были хорошо оснащены для борьбы с врагом этой зимы", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ответ на запросы Украины Литва уже передала в этом году 155-мм артснаряды, бронетранспортеры M113, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчик, складные кровати и т.д.

С начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 705 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила миллиард евро.

Lithuania continues to stand strong with Ukraine. Этот век, значимый military support – generators, ammunition, mortar shells and more – буде реалізовувати українські Armed Forces, відправляючи їх буде добре введено в боротьбу проти this winter. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2z8GgncNn2 — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) October 30, 2024